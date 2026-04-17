Kahramanmaraş’taki okul saldırısında 10 kişiyi öldürüp 20 kişiyi yaralayan İsa Aras Mersinli’ye ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı.

POLİS ŞAPKASIYLA POZ VERMİŞ

Fotoğraflardan birinde saldırganın ayna karşısında çektiği özçekimde, tutuklanan babası Uğur Mersinli’ye ait olduğu değerlendirilen polis tören şapkasını taktığı görülüyor.

Başka bir karede ise elinde iki silahla poz verdiği dikkat çekiyor.

SALDIRIDAN 2 GÜN ÖNCE POLİGONDA

Öte yandan, babasının saldırıdan iki gün önce oğlunu atış poligonuna götürdüğü görüntülere ulaşıldı.

Kayıtlarda, Mersinli’nin saldırı sırasında giydiği siyah kapüşonluyla atış yaptığı, babasının ise silah kullanımı ve hedef alma konusunda yönlendirmede bulunduğu anlar yer alıyor.

BABA UĞUR MERSİNLİ'NİN İFADESİ

Baba Uğur Mersinli de mahkemedeki ifadesinde oğlunu poligona götürdüğünü kabul etti.

Mersinli, ifadesinde konuya ilişkin, “Ben de kendisine haftaya güneşli bir günde poligona atış yapmaya gideceğimi, kendisini de götürebileceğimi söyledim. Daha sonra bu hafta pazartesi günü emniyetin poligonuna giderek kendim silah ile atış yaptım. Oğluma da birkaç el atış yaptırdım. Oğluma karşıdaki hedefi gösterdim, silahın rastgele kullanılmayacağını, hedef alınarak atış yapılacağını söyledim. Oğlum atış yaparken birkaç fotoğraf ve video çektim. Bundaki amacım hatıra olarak kalması ve hevesini köreltmekti. Fotoğrafları daha sonra WhatsApp üzerinden oğlum İsa'ya gönderdim. Emniyetten öğrendiğime göre oğlum bu fotoğrafları arkadaşlarına göstermiş, arkadaşları hayretle karşılamış” ifadelerini kullandı.