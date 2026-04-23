Amasya-Samsun kara yolu Boğazköy kavşağında N.Ö. yönetimindeki otomobilin Boğazköy kavşağında E.B. idaresindeki tır ile çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
10 AYLIK BEBEK ARAÇTAN FIRLADI
Kaza sırasında yaşanan çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunan 10 aylık Y.Ö. isimli bebek araçtan fırladı. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, küçük bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.
AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ YARALI
Feci kazada otomobil sürücüsü N.Ö. ile birlikte araçta bulunan bebeğin annesi E.Ö., babası B.Ö. ve dedesi S.Ö. yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.