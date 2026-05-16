Türkiye pazarına 2003 yılında giren dünya devi Starbucks’ın en ikonik, en popüler ve uğrak şubelerinden biri olan Bebek şubesi için veda çanları çalmaya başladı. Yerli kahve zinciri Kahve Dünyası’nın çatı şirketi olan Altınmarka Grubu, rakibini köşeye sıkıştırdı.
ÖNCE YALIYI ALDI SONRA TAHLİYE İSTEDİ
Süreç, Starbucks’ın 20 yılı aşkın süredir tamamını kiralayarak kullandığı tarihi yalının geçtiğimiz yıl el değiştirmesiyle başladı. ABD'de yaşayan ve Bebek Otel'in de sahibi olan Karamanoğlu ailesine ait olan bu boğaz yalısı, Türkiye'nin önde gelen kakao ve çikolata üreticilerinden Altınmarka Grubu tarafından yaklaşık 23 milyon dolara satın alındı. Satın alma işleminin üzerinden bir yıl geçmesi ve yeni sözleşme döneminin gelmesiyle birlikte Altınmarka Grubu, yatırımcı olmanın avantajını kullanarak Starbucks'a yıl sonunda binayı boşatması için resmi tebligatı gönderdi.
STARBUCKS'IN TÜM TEKLİFLERİ REDDEDİLDİ
Türkiye genelinde 800 şubeye ulaşan Starbucks, marka imajı açısından büyük önem taşıyan bu ikonik şubeyi kaybetmemek için masaya yüksek kiralama teklifleriyle oturdu. Ancak 300 şubesi bulunan yerli rakibi Kahve Dünyası’nın sahibi Altınmarka, küresel devin tüm tekliflerini reddetti.
LÜKS RESTORANLARA KİRALANACAK
Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre, tahliye işleminin ardından boşalacak tarihi yalıya Kahve Dünyası kendi şubesini açmayacak. Bebek’teki mevcut yerinde hizmet vermeye devam edecek olan marka, 23 milyon dolarlık bu yalıyı çok katlı bir gastronomi merkezine dönüştürmeyi planlıyor.
Yalının her bir katının, uluslararası veya elit yerli restoran zincirlerine ayrı ayrı kiraya verileceği öğrenildi.