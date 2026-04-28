Son dönemde uzmanların dikkat çektiği “mor zeytin”, yeşil ve siyah zeytin arasında yer alan ara olgunluk döneminde toplanan bir tür olarak tanımlanıyor. Bu aşamada hasat edilen zeytinler, hem besin içeriği hem de işlenme özellikleriyle farklılaşıyor.

DAHA AZ TUZ,DAHA FAZLA BESİN KORUNUMU

Mor zeytinin en belirgin avantajlarından biri, genellikle daha düşük tuz oranına sahip olması. Salamura yöntemiyle işlenmesine rağmen, diğer zeytin türlerine kıyasla tuz miktarının daha az kaldığı ifade ediliyor. Ayrıca vitamin, mineral ve özellikle polifenol içeriğinin büyük ölçüde korunması dikkat çekiyor.

KALP VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE DESTEK

Polifenoller, vücutta serbest radikallerin zararlı etkilerini azaltarak kalp ve damar sağlığını destekleyen güçlü antioksidanlar olarak biliniyor. Mor zeytin, bu bileşenler açısından zengin yapısıyla öne çıkarken, E vitamini içeriğiyle de bağışıklık sistemine katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

Ayrıca bazı uzmanlar, düzenli tüketimin sindirim sistemine yardımcı olabileceğini ve tokluk hissini artırabileceğini ifade ediyor.

YEŞİL VE SİYAH ZEYTİN DE ÖNEMLİ BESİN KAYNAĞI

Mor zeytin dikkat çekse de, yeşil ve siyah zeytin de besin değeri açısından oldukça kıymetli seçenekler arasında yer alıyor.

Yeşil zeytin:

Daha yüksek su oraına sahip

A vitamini açısından daha zengin

Siyah zeytin:

Daha yoğun aroma ve lezzet profili

Yüksek antioksidan içeriği

Her iki türde de hidroksitirozol ve oleuropein gibi fenolik bileşikler bulunuyor. Bu maddelerin antioksidan etkilerinin yanı sıra, bazı araştırmalarda kemik sağlığını destekleyici ve koruyucu özellikleriyle ilişkilendirildiği biliniyor.

EN ÖNEMLİ NOKTA ÖLÇÜLÜ TÜKETİM

Beslenme uzmanları, zeytin tüketiminde türden ziyade miktarın daha önemli olduğuna dikkat çekiyor. Genel öneri, günlük 10–15 adet zeytinin dengeli bir beslenme için yeterli olduğu yönünde.

Kilo kontrolü yapan bireyler için ise yeşil zeytinin daha düşük kalori ve tuz içeriği nedeniyle bir adım öne çıkabileceği belirtiliyor.

Uzmanlara göre zeytin türleri arasında kesin bir “en iyi” ayrımı yapmak yerine, tüm çeşitleri dengeli ve düzenli şekilde tüketmek sağlıklı beslenmenin temelini oluşturuyor.