Balık konserveleri, hızlı ve pratik bir öğün seçeneği olarak sofralarda sıkça yer alıyor ancak son yapılan araştırmalar ve uzman görüşleri, en yaygın tercih olan ton balığının yerine daha sağlıklı bir alternatifin öne çıktığını gösteriyor: Hamsi.

CIVA RİSKİNE KARŞI EN İYİSİ OLDUĞU AKTARILDI

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), hamsiyi cıva içeriği bakımından "En İyi Seçim" kategorisine dahil etti. Bilimsel verilere göre, hamsi gibi küçük balıklar besin zincirinin alt basamaklarında yer almaları ve kısa yaşam süreleri nedeniyle, ton balığı gibi büyük yırtıcılara oranla vücutlarında çok daha az ağır metal ve zararlı madde biriktiriyor.

ZENGİN BİR BESİN PROFİLİ VAR

Frontiers in Nutrition dergisinde 2025 yılında yayımlanan güncel bir araştırma, hamsinin besin değerlerini mercek altına aldı. Güneydoğu Karadeniz hamsileri üzerinde yapılan incelemelerde şu sonuçlar elde edildi:

Protein Oranı: %17,65 ile %20,24 arasında.

Yağ Oranı: %5,29 ile %14,51 arasında (Yüksek Omega-3 içeriği dahil).

KALP VE BEYİN SAĞLIĞI İÇİN OMEGA-3 KAYNAĞI

Geçtiğimiz yıllarda Future Journal of Pharmaceutical Sciences'da yayımlanan kapsamlı inceleme, yağlı deniz balıklarının temel EPA ve DHA kaynakları olduğunu doğruladı. Bu yağ asitlerinin kalp fonksiyonlarını koruduğu, kan damarlarını güçlendirdiği ve beyin sağlığını desteklediği belirtildi.

TÜKETİM İÇİN TUZ UYARISI YAPILDI

Hamsi konservelerinin pişirme gerektirmemesi, salata ve makarnalara doğrudan eklenebilmesi kullanım kolaylığı sağlıyor. Ancak uzmanlar, bu ürünlerin genellikle yüksek oranda tuz içerdiğine dikkat çekti. Özellikle yüksek tansiyon hastalarının ve düşük sodyum diyeti uygulayanların porsiyon kontrolü yapmaları ve ürün etiketlerini incelemeleri önerildi.