Yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, evlerin vazgeçilmez besinlerinden biri olan etin aslında zamanla kalp hastalıklarına, diyabete, zatürre gibi sağlık sorunlarının görülmesine neden olduğu ortaya çıktı. Protein ve demir bakımından zengin olan et aslında ciddi sorunları da beraberinde getiriyor.

Kardiyolog Dr. Joyce Oen-Hsiao, kalp dostu bir beslenme modeli arayanlar için sağlıklı etler ya da bitki ağırlıklı diyetlerin en yüksek faydayı sağladığını belirtti. Bunun nedeni, bitkisel gıdaların yağ oranının düşük, lif içeriğinin ise yüksek olması bu özellikler kötü kolesterolün düşmesine yardımcı olması. Sebze, meyve, tam tahıllar, baklagiller, kuru bakliyat ve kuruyemiş tüketiminin artması, kardiyovasküler hastalıklardan kaynaklanan ölüm riskinin azalmasıyla da ilişkilendiriliyor.

EN ZARARLI ET TÜRÜ

Dr. Oen-Hsiao, kalp sağlığı açısından sakıncalı gördüğü iki temel et grubunu açıkladı. Bunlarda ilki yağ oranı en yüksek olan kırmızı etler.

Bu etlerde doymuş yağ miktarının fazla olduğunu söyleyen Dr. Oen-Hsiao, bu nedenle LDL yani ‘kötü’ kolesterolün yükselmesine yol açabileceğini belirtti. diyen uzman, bu durumun atardamarlarda plak oluşumuna neden olarak kan akışını engelleyebileceğini söylenen doktor, "Bu tıkanmalar kalp krizine ya da beyin damarlarını etkilediğinde felce neden olabiliyor." dedi.

Kalp için ikinci riskli grubun ise şarküterilerde ya da marketlerde satılan sosis, salam gibi işlenmiş etler. Bu ürünler yüksek doymuş yağ miktarının yanı sıra bolca sodyum da içeriyor. Uzman isim, aşırı sodyum alınımın yüksek tansiyonu tetiklediğini ve bacaklarda ödeme yol açtığını ifade etti. Ayrıca kırmızı et fazla tüketildiğinde obezite ve bazı kanser türleriyle de bağlantılı. İşlenmiş etlerde bulunan nitratların da hipertansiyon ve kanser riskini artırdığı biliniyor.

ETE ALTERNATİF ÜRÜNLER

Dr. Oen-Hsiao, ete alternatif olarak derisiz ve fırınlanmış kümes hayvanları, buharda pişirilmiş beyaz etler, somon gibi omega-3 zengini balıklar tüketilebilir.