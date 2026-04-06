Kalp sağlığını korumak isteyenler için konserve balık tercihleri yeniden gündeme geldi. Uzun süredir en popüler seçenek olan ton balığı yerini, daha sağlıklı bir alternatif olarak gösterilen hamsiye bıraktı.

Uzman değerlendirmelerine göre hamsi, içerdiği yüksek omega-3 yağ asitleri sayesinde kalp ve damar sağlığı üzerinde önemli bir koruyucu etki sağlıyor. Özellikle EPA ve DHA gibi yağ asitleri, damar sertliğini önlemeye yardımcı olurken kalp ritmini destekliyor ve iltihaplanmayı azaltıyor. Bu yönüyle hamsi, düzenli tüketildiğinde kalp hastalıkları riskini düşürmeye katkı sunan besinler arasında gösteriliyor.

KALP SAĞLIĞINA BİREBİR

Hamsiyi öne çıkaran bir diğer önemli unsur ise düşük cıva içeriği oluyor. ABD Gıda ve İlaç İdaresi tarafından “en iyi seçim” kategorisinde değerlendirilen bu küçük balık, büyük ve yırtıcı türlere kıyasla daha az zararlı madde içeriyor. Bu da onu kalp sağlığı için güvenle tüketilebilecek bir seçenek haline getiriyor.

EN ZENGİN KAYNAKLAR ARASINDA

Bilimsel çalışmalar da bu görüşü destekliyor. Future Journal of Pharmaceutical Sciences tarafından yayımlanan araştırmalarda, yağlı deniz balıklarının omega-3 açısından en zengin kaynaklar arasında yer aldığı ve bu besin öğelerinin kalp-damar sistemi üzerinde koruyucu etkiler sağladığı vurgulanıyor.