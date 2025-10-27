Kalp-damar hastalıkları ülkemizde de zirvede… Üstelik yaş ve cinsiyet ayrımı da yapmıyor. Kalp krizi artık gençlerde ve kadınlarda da sık görülüyor…

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Oto, bu noktada Türkiye’de, kalp-damar hastalıklarının gelişiminde öne çıkan risk faktörlerine dikkat çekti...

Toplumda bu sinsi tehlikeye karşı farkındalığın artırılması gerektiğinin altını çizdi… İşte Prof. Dr. Ali Oto’nun bu konudaki açıklamaları ve hayati uyarıları:

Prof. Dr. Ali Oto

En ciddi 3 problem:

Şişmanlık, diyabet ve yüksek tansiyon



Şişmanlık hızla artıyor ve şu anda özellikle ‘genç şişmanlığı’ önemli bir problem. Bununla birlikte tansiyon yüksekliği ve diyabet de de ciddi bir artış görüyoruz. 6 milyon civarında diyabet hastası var. Tabii bütün bunlar önemli bir risk demeti oluşturuyor.

Risk faktörleri kontrol altına alınamıyor

Şu anda Türkiye’de sigara çok ciddi bir sorun. Sigara, tansiyon yüksekliği ve şeker hastalığı, kalp-damar hastalıkları için en önemli risk faktörlerinden ve tabii kan yağlarının yüksekliğiyle birlikte…

Bu mücadele aslında sürekli bir mücadele, bir anda kazanılacak bir mücadele değil. Giderek mücadelede zayıf hale geliyoruz. Çünkü bu söylediğimiz risk faktörlerini kontrol edemiyoruz.

Tansiyon hastalarının yarısı hastalıklarının farkında değil!

Şişmanlık ve diyabet önemli risk faktörleri… Tansiyon yüksekliği de önemli bir konu… İnsanlar tansiyon yüksekliğinin farkında değil. Onun için yani tansiyonu ölçtürmek çok kritik bir şey.

Tansiyon yüksekliği tanısı alan kişilerin de ne yazık ki tedaviye bağlılıkları düşük. Burada ‘yarılar kuralı’ var. Yarısı farkında değil, yarısı ilacını almıyor. Yarısı ilacını alsa bile tansiyonu kontrolde değil. Bu çok ciddi bir olay. Hipertansiyon önemli bir halk sağlığı sorunu…

Tedavide olumlu gelişmeler var

Türkiye’de kalp ve damar hastalıklarıyla ilgili tedavi anlamında ise önemli gelişmeler var. Dünya ölçüsünde her türlü girişim, tedavi yöntemi hastalarımızın yararına sunuluyor. Sağlık organizasyonunda önemli gelişmeler var. Özetle bunları da görmemiz gerekiyor…

Şehirde yaşamak riski artırıyor

Başta hava kirliliği olmak üzere şehirleşmenin kalp ve damar hastalıklarının artışındaki etkisini de hatırlamamız lazım. Tabii şehirleşmeyle birlikte sağlıksız beslenme de ön plana çıkmış oluyor.

Toplum kolesterol konusunda yanlış yönlendiriliyor

Özellikle kolesterol konusunda bilimsel temellere dayanmayan yanlış bilgilendirmeler var...

Bugün çok net olan bilgi yüksek kötü huylu kolesterol (LDL) düzeyinin hakikaten, kalp ve damar hastalıkları ve kalp damar hastalıklarının ölümlerle ilgisi var. Yani LDL bir ciddi kolaylaştırıcı risk faktörü.

Bu yüzden özellikle kalp ve damar hastalığı riski bulunan ve kalp ve damar hastası olan kişilerin yüksek kolesterol düzeylerinin düşürülmesi gerekiyor. Üstelik etkin bir şekilde düşürülmesi gerekiyor. Maalesef bu konuda halkımıza, eksik bilgilerle, bazı çok fazla tutarsız düşünce sistemleriyle zarar veriliyor.

Kolesterol ilaçlarının faydası göz ardı edilmemeli

Çoğu zaman kolesterol düşürücü ilaçların zararına dikkat çekiliyor. Halbuki bütün ilaçların yan etkileri var. Ancak fayda-zarar değerlendirmesi yaptığımızda faydası çok çok yüksek ilaçlar.

Bugüne kadar yapılan yüz binlerce insanı içine alan çalışmalarda hep yararlılık gösterilmiş durumda… Hem hastalığın önlenmesi, ilerleyişinin frenlenmesi, kalp krizinin ve ölümlerin azaltılması konusunda gerçekten kolesterol düzeyini düşürmenin mutlak yararı var. Bu nedenle de yetkili olmayan ağızlardan yapılan yanlış bilgilendirmelere kulak asmamak gerekiyor.”

Birçok Asya ülkesinde de bir numaralı öldürücü hastalık

Meslek yaşamında 50 yılı dolduran Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Oto, Asya ülkeleri Kardiyoloji Birliği Başkanlığı’na seçildi.

Prof. Dr. Oto, daha önce Dünya Kalp Ritim Bozuklukları Derneği Başkanlığı, Avrupa Kardiyoloji Derneği Başkan Yardımcılığı ve Türk Kardiyoloji Derneği Başkanlığı görevlerinde bulunmuştu. Çin’in başkenti Pekin’de yapılan toplantıda, 2 yıllığına Asya Ülkeler Kardiyoloji Derneği Başkanlığı’na seçilen Ali Oto, şunları söyledi:

“Birliğin amaç Asya ülkeleri arasında Kalp Damar sağlığı açısından işbirliği ve kalp damar hastalıklarının oluşturduğu olumsuz etkileri azaltmaktır. Asya ülkelerinde de, Dünya genelinde olduğu gibi bir numaralı öldürücü hastalık, kalp ve damar hastalıklarıdır. Özellikle diyabet, şişmanlık, hipertansiyon da sürekli risk faktörleridir.’’