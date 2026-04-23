Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısında konuşan CHP Meclis Üyesi Erkan Uygun, Körfez ilçesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan arazi devri ve sonrasında yaşanan değer artışını gündeme taşıdı. Uygun, 2021 yılında borç karşılığı devredilen kamu arazisinin bugün geldiği noktayı “dikkat çekici ve tartışmalı” olarak değerlendirdi.

KAMU ARAZİSİNDE DEĞER ARTIŞI TEPKİ ÇEKTİ

Uygun’un aktardığı bilgilere göre, Şener Söğüt yönetimindeki Körfez Belediyesi’nin SGK’ya olan yaklaşık 90 milyon TL’lik borcuna karşılık, 31 bin 760 metrekarelik Belde Garajı arazisi kuruma devredildi. Ancak aynı taşınmazın SGK tarafından 14-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek ihale ile 520 milyon TL bedelle satışa çıkarılması kamuoyunda soru işaretlerine yol açtı. Uygun, bu durumun kamu kaynaklarının yönetimi açısından dikkatle incelenmesi gerektiğini belirterek, “Plansız ve özensiz bir yönetim anlayışıyla oluşturulan borçlar nedeniyle halkın malı olan bir arazi devredilmiş, bugün ise katbekat yüksek bedelle satışa çıkarılmıştır” dedi.

“İHALE ÖNCESİ SÖZLER TARTIŞMA YARATTI”

Toplantıda ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın sözlerini de eleştiren Uygun, “Bu ihaleye kimse katılamaz, kimse burayı alamaz, alsa bile buraya inşaat yapamaz” ifadelerinin süreci olumsuz etkilediğini savundu. Uygun, bu açıklamaların ihaleye katılımı caydırabileceğini ve rekabet ortamını zedeleyebileceğini ifade ederek, kamu yönetiminde şeffaflık ilkesine dikkat çekti. Erkan Uygun, yaşanan sürecin kamu zararına yol açabilecek yönleri olduğuna dikkat çekerek bir dizi soru yöneltti. Uygun, “Bu süreçte oluşan değer artışı kimin lehinedir? Halkın malı neden bu şekilde elden çıkarılmıştır? İhalenin adil ve şeffaf şekilde gerçekleşmesi nasıl sağlanacaktır?” ifadelerini kullandı.

SGK’nın 520 milyon TL bedelle satışa çıkardığı Belde Garajı arazisine ilişkin ihale süreci yaklaşırken, kamuoyunda tartışmalar da büyüyor. Gözler şimdi 14-15 Mayıs tarihlerinde yapılacak satışa çevrilmiş durumda.