Giresun'un Güce ilçesinde akıllara durgunluk veren bir kaza meydana geldi. Dik yamaçtan taklalar atarak alt yola yuvarlanan kamyonetten fırlayan sürücü Rahmi Kuru ve yanındaki Recep Yıldız, yaralandı. Kaza anı ise anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Rahmi Kuru’nun kontrolünü yitirdiği, 28 AAG 008 plakalı kamyonet, çay ve fındık bahçelerinin bulunduğu dik yamaçtan yuvarlandı. Yaklaşık 400 metre boyunca taklalar atan kamyonet, yamacın altından geçen yolda durdu. İlk takla sırasında aracın camından fırlayan sürücü ile yanındaki Recep Yıldız, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesi sonrası kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

KAMYONET HURDAYA DÖNDÜ

Kamyonetin hurdaya döndüğü kaza, karşı yamaçta bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde, kamyonetin sarp bölgede üst yoldan alt yola defalarca takla atarak yuvarlandığı, kazaya tanık olan çevredekilerin de panik yaşadığı anlar yer aldı.