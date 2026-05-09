Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, park halindeki ağır tonajlı bir kamyonun lastiğini bıçakla patlatmaya çalışan bir adamın ölümden döndüğü anlar yer aldı. Cep telefonu kamerasına yansıyan olayda, kimliği henüz belirlenemeyen şahsın kamyonun arka lastiklerine defalarca bıçakla vurduğu görüldü.

METRELERCE SAVRULDU

İlk denemesinde başarılı olamayan adam, daha sonra başka bir lastiği hedef aldı. Lastiğin delinmesiyle büyük bir basınçla meydana gelen patlama, şahsı metrelerce savurdu. Şiddetli patlamanın ardından yere yığılan adamın bir süre hareket edemediği, daha sonra ise sürünerek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı görüldü.

‘KEMİKLERİ KIRILDI’

Görüntüleri izleyen birçok sosyal medya kullanıcısı, patlamanın etkisiyle ayağa kalkamayan şahsın kemiklerinin kırılmış olabileceğini öne sürdü.