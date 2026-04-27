

Almanya’nın Hannover kentinde hayata geçirilen yeni proje, şehirlerin enerji dönüşümünde dikkat çekici bir örnek olmaya hazırlanıyor. Kent yönetimi, arıtılmış atık sudan elde edilen ısıyı merkezi ısıtma sistemine aktararak binlerce konutun ısınmasını sağlamayı hedefliyor. Özellikle musluk, duş ve tuvaletlerden gelen atık suyun yıl boyunca sabit sıcaklıkta olması, bu sistemi verimli hale getiriyor.

ATIK SUDAN MERKEZİ ISITMA SİSTEMİNE ENERJİ

Şehir planlamacıları, arıtma tesisinden çıkan suyun nehre bırakılmadan önce taşıdığı ısıyı değerlendirme kararı aldı. Bu kapsamda kurulacak 30 MW kapasiteli ısı pompası, atık sudaki enerjiyi merkezi ısıtma şebekesine aktaracak. Böylece hem enerji geri kazanılmış olacak hem de nehre bırakılan suyun sıcaklığı düşürüldüğü için doğal yaşam korunacak.

BİNLERCE KONUSUTUN ISINMA İHTİYACI KARŞILANACAK

Hannover’un 360 kilometrelik merkezi ısıtma ağı şu anda yaklaşık 35 bin konuta hizmet veriyor. Planlanan genişleme ile şebekenin uzunluğu 550 kilometreye çıkarılacak ve kullanıcı sayısının önemli ölçüde artması bekleniyor. Yeni sistem sayesinde yılda yaklaşık 235 GWh ısı enerjisi üretilecek. Bu miktar, 13 ila 15 bin konutun sıcak su ve ısınma ihtiyacını karşılamaya yetecek.

ÇEVREYE ZARAR VERİLMEYECEK

Projede dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise enerji hattının güzergâhı oldu. Arıtma tesisi ile ısıtma şebekesi arasında bulunan Leine River fiziksel engel oluşturduğu için mühendisler farklı bir çözüm geliştirdi. Sıcak su hattı, nehrin üzerinden değil yaklaşık 10 metre altından geçen 4,1 kilometrelik yatay sondaj sistemiyle döşeniyor. Böylece hem görüntü kirliliği önleniyor hem de çevresel etki minimum seviyede tutuluyor.

Hannover yönetimi, farklı enerji projeleriyle 2030 yılına kadar enerji ihtiyacının büyük bölümünü yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı planlıyor.