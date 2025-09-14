Bilim insanları uzun yıllardır stresin vücut üzerindeki etkilerini inceliyor. Yeni araştırmalara göre, aileden birinin kaybı, boşanma veya ağır bir kaza gibi travmatik deneyimler, bağışıklık sistemini zayıflatıyor. Bu durum, tümörlerin oluşması için uygun bir ortam hazırlayabiliyor.

ARAŞTIRMALARDAN ÇARPICI SONUÇLAR

2019’da 54 bin kadın üzerinde yapılan bir araştırma, trafik kazası veya saldırı gibi travmalar yaşayan ve TSSB (travma sonrası stres bozukluğu) belirtileri gösteren kadınların, diğerlerine göre yumurtalık kanseri geliştirme riskinin iki kat fazla olduğunu ortaya koydu.

2022’de yapılan başka bir çalışmada ise baş, boyun ve pankreas kanseri tanısı alan hastaların büyük bölümünün, teşhisten önceki beş yıl içinde ciddi bir stresli olay yaşadığı belirlendi.

KALP HASTALIĞI RİSKİ DAHA GÜÇLÜ

Harvard’dan Dr. Andrea Lynne Roberts, stresin yalnızca kansere değil, birçok farklı hastalığa yol açabileceğini belirtiyor. Roberts, “Stres ile kalp hastalıkları arasındaki bağ, kanserle olandan çok daha güçlü” diyerek özellikle kalp-damar sağlığı açısından yüksek stres seviyelerinin daha tehlikeli olduğuna dikkat çekiyor.

UZMANLARDAN UYARI ÜSTÜNE UYARI

MD Anderson Kanser Merkezi’nden Dr. Lorenzo Cohen ise stresin, vücudu kansere karşı daha savunmasız hale getirdiğini vurguluyor:

“Stres, bağışıklık sistemini zayıflatır ve vücudun doğal koruma mekanizmasını etkisiz hale getirir. Bu da kansere karşı daha açık bir kapı bırakır.”