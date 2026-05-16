Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde bulunan Kapadokya Havalimanı’nda görevli personellerin vardiya değişimi yaptığı sırada, koruma altındaki resmi tabanca ve mermilerin çalındığı fark edildi. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine emniyet güçleri hızlıca harekete geçti.
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, havalimanı içindeki güvenlik kameralarını ve personellerin hareket dökümlerini titizlikle inceledi. Yapılan geniş çaplı teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde, hırsızlık olayını yine havalimanında görev yapan A.K. ve V.D. isimli iki güvenlik görevlisinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
BİR GÜVENLİK GÖREVLİSİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan iki havalimanı güvenlik personeli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan A.K., "kamu kurumundan hırsızlık" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli V.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalınan mühimmatın akıbeti ve olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.