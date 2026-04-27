Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde son dönemde etkili olan sağanak yağışların ardından Ambar Barajı'nın su seviyesinde artış kaydedildi. Seviyenin yükselmesi üzerine baraj kapakları kontrollü olarak açıldı. Kapakların açılmasıyla tahliye edilen sular, Kocaköy ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan 45 hane ve 161 nüfuslu Şerifoğulları Mahallesi'ne ulaştı.
Suyun mahalleye ulaşması sonucunda, baraj sahasında kaldığı için daha önceden tahliye edilmiş olan 10 ev tamamen sular altında kaldı. Su seviyesinin yükseldiği mahalle ve sular altında kalan yapılar, bölgede yapılan dron çekimleriyle kayıt altına alındı.
"Keşif Bekleyen Malzemeler Suda Kaldı"
Mahalle sakinlerinden Mahmut Aksoy, su altında kalan bazı yapıların hukuki sürecinin devam ettiğini belirtti. Aksoy, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Baraj yapıldıktan sonra birkaç defa uyarı yaptılar. Bu sene yağışlar da çok oldu. İnsanlar zar zor temel ihtiyaçlarını aldı. Eşyaları ve çatıları kaldı. Toplam 10 ev suyun altında kaldı. Bazı evler mahkemelik olduğu için sahipleri henüz paralarını almadı. Parasını vermiş olsalardı en azından çatıları falan alırdık. Mahkeme tarafından keşif yapılacağı için malzemeler yerinde duruyordu, onlar da suyun altında kaldı."