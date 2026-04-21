Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 16’sı tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 2’nci celse 20’nci duruşması başladı. Dört sanıkla birlikte şikayetçilerin de dinlendiği davanın 27 Şubat’taki ara kararında, İSFALT’ın eski Genel Müdürü Burak Sırali’nin tahliye edildiği öğrenildi.

EN ÖNDEN İZLİYOR

Duruşmaya Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve CHP’li tek kadın tutuklu Belediye Başkanı olan Oya Tekin katıldı.

Kişisel banka hesaplarına tedbiri de kaldırılan Aziz İhsan Aktaş, “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” davasının görüldüğü salona alındı. Duruşmayı tutuksuz sanık olarak en ön sıradan izledi.

ÖZEL KORİDORDA

Aziz İhsan Aktaş korumaları ile duruşmalara katılmaya devam ediyor.

Özel bir bölümden duruşmaların yapıldığı binaya alınan Aktaş, duruşmaya ara verildiği sırada yalnızca hakim ve savcıların kullanımına açık olan koridorlarda bekletiliyor.

Aziz İhsan Aktaş’ın kapalı alanda sigara içmesine de izin veriliyor.

İtirafçı iş insanı, suç örgütü liderliği suçlamasıyla 704 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, gördüğü özel muameleyle duruşmalara katılmaya devam ediyor.

Hesaplarındaki tedbir de kaldırıldı

Aziz İhsan Aktaş, ilk duruşmaya da koruma ordusuyla katılmıştı. Ayrıcalıklı muamele dün de devam etti. Bu arada Aktaş’ın hesaplarındaki tedbirin de kaldırıldığı ortaya çıktı.

Kadir Aydar

‘Yalancılar dışarıda ama bizler içerideyiz’

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tanık Necati Tosun’a “Çiftlik evinde para aldı” iddiası nedeniyle tepki gösterdi. Aydar, “Adam 700 yıl hapisle yargılanıyor dışarda ben içerideyim. Sen Aziz ihsan Aktaş’ın adamısın yalan söylüyorsun namusun ve şerefin üzerine yalan söylenmez” diye bağırdı. Mahkeme başkanı, Kadir Aydar’ı salondan attı. Aydar’ın yakınları seyirci bölümünde ağladı. Avukatı da “Yalancı tanık hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz” dedi. Ceyhan Belediye başkanı Kadir Aydar’ın bağırışları, İBB davasındaki salondan duyuldu.