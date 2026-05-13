CHP, mutlak butlan davası devam ederken şimdi de etkin pişmanlık ifadeleri nedeniyle kapatma davası riski ile karşı karşıya. Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, adaylık için genel merkeze 1 milyon Euro verdiği iddiası kapatma davasının gerekçesini oluşturabilecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da, İBB hakkındaki soruşturmada da Siyasi Partiler Kanunu’nun parti kapatmaya ilişkin maddelerini hatırlatıp Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuru yapmıştı.

YARGITAY’A BİLDİRİM

Ankara kulislerinde mutlak butlan kararının çıkabileceği ve yönetimin değişeceği beklentisi dile getirilirken, kararın mayıs ayı sonunda ya da adli tatil sonrası çıkabileceği vurgulanıyor.

İstanbul Başsavcılığı da daha önce, İBB iddianamesindeki suçlamalar kapsamında CHP’nin seçim güvenliği ve seçmenin iradesine müdahale ettiğini öne sürmüştü. Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu gereği parti kapatmaya ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirimde bulunmuştu.

BÖCEKLERİN İFADESİ

Bu iddia ve soruşturmalar sürerken şimdi de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek’in etkin pişmanlıktan faydalanarak “Genel merkeze para verdikleri” yönündeki etkin pişmanlık ifadeleribir kapatma davasına gerekçe olabilecek.

Muhittin Böcek ve oğlunun Antalya başkan adaylığı için CHP Genel Merkezine 1 milyon Euro para verdikleri öne sürülmüştü. Bu parayı aldığı iddia edilen CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise suçlamayı yalanlayıp dava açacağını duyurdu.

Bu paranın bağış olabileceği yorumları yapılırken siyasi partilerin bağış alma sınırının kişi başına 351 bin TL olduğu hatırlatıldı. CHP bu iddiaları çürütemediği takdirde kapatma davası ya da Hazine yardımının kesilmesi gibi risklerle karşı kalma ihtimali doğacak.

Gürlek: Biz ihbarda bulunduk

Konuyla ilgili olarak Bakan Akın Gürlek A Haber’e verdiği röportajda, Yargıtay’a gönderilen yazı için “Bu bir bildirimdi. CHP hesaplarında, il binası alınması ve kurultay süreçleri ile ilgili usulsüzlük bulduk. Yargıtay denetlemekle yükümlü. Biz ihbarda bulunduk” demişti.

Böcek ailesinin sızdırılan ifadeleri

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı iken tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan, sonra da tüm malvarlıklarına el konulan Muhittin Böcek ile, oğlu ve gelininin pişmanlık ifadeleri, iktidara yakın medyaya sızdırıldı. 8 ve 10 Mayıs’ta iki kez ifade verebilmek amacıyla cezaevinden dilekçe veren Böcek’in, bu ifadelerinde başkan adayı olmadan önce, CHP Genel Merkezi’nde toplantıya katıldığını, burada CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisiyle birlikte mevcut belediye başkanlarına “Seçim dönemi için genel merkezin sizlerden maddi ve manevi talepleri olabilir, yardımcı olun” dediği iddia edildi.

Toplantı sonrası oğlu Gökhan Böcek’e “Parti genel merkezi birtakım maddi manevi taleplerde bulunabilir, sen bunları takip et ve yerine getir” dediğini belirten Böcek, “Bu süreç sonrasında oğlum parti genel merkezinden parasal talepte bulunulduğunu bana söyledi” dedi.

40 GÜN ÖNCE NE DEDİ?

Böcek “Oğlum ‘Baba Özgür Özel’in talebi üzerine Veli Ağbaba arayıp 1 milyon euro istedi’ demesi üzerine ‘Sen gereğini yap’ dedim. Oğlum Gökhan’ın 1 milyon euro istendiğine yönelik bu yönde söylediği beyanı doğrudur” dedi.

Gökhan Böcek de 1 milyon Euro’yu eşi Zuhal Böcek’in kullandığı araçla CHP Genel Merkezi’ne götürdüğünü, kim olduğunu bilmediği birine teslim ettiğini anlattı.

Aynı Muhittin Böcek’in, 40 gün önce, “Bir kuruş verdiysem şerefsizim” demişti.

‘Kapatmaya karşı yedek parti var’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 8 Mayıs’ta katıldığı SÖZCÜ TV özel yayınında mutlak butlana karşı değil ama kapatma davasına karşı bir yedek parti planı olduğunu açıkladı.

DENESİNLER BAKALIM

Özel şöyle konuştu: “Üç yıl geriye dönüp kurultayı iptal etmek falan olmaz. Olacak iş değil. Olursa ne olur? Çok ağır bir siyasi baskı olur. İlgili heyeti tanımam etmem ama şahıslarından bağımsız söylüyorum: Bu ancak olağanüstü bir siyasi baskı ve zorlamayla olur. Bakın, mahkeme kararını kendi versin ama Cumhuriyet Halk Partisi’ne böyle yöntemlerle müdahale etmeyi denemesi bedava. Bu kadar. Yok efendim mutlak butlan gelirse şu olur, bu olur... Denesinler. AK Parti perişan olur. Millet böyle şeyleri affetmez. Çok net. Yok efendim CHP başka parti kuracakmış... Daha önce de söyledim: Yedek parti var mı? Var. Ama mutlak butlana karşı değil; kapatma davasına karşı. Mutlak butlanda mücadele alanı CHP’nin kendisidir. Biz burada delegenin vermediği bir yetkiyi almayız. Delegenin elimize verdiği bayrağı da kimseye bırakmayız.”