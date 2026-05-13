CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 8 Mayıs’ta katıldığı SÖZCÜ TV özel yayınında mutlak butlana karşı değil ama kapatma davasına karşı bir yedek parti planı olduğunu açıkladı.

DENESİNLER BAKALIM

Özel şöyle konuştu:

“Üç yıl geriye dönüp kurultayı iptal etmek falan olmaz. Olacak iş değil. Olursa ne olur? Çok ağır bir siyasi baskı olur. İlgili heyeti tanımam etmem ama şahıslarından bağımsız söylüyorum: Bu ancak olağanüstü bir siyasi baskı ve zorlamayla olur. Bakın, mahkeme kararını kendi versin ama Cumhuriyet Halk Partisi’ne böyle yöntemlerle müdahale etmeyi denemesi bedava. Bu kadar. Yok efendim mutlak butlan gelirse şu olur, bu olur... Denesinler. AK Parti perişan olur. Millet böyle şeyleri aŽetmez. Çok net. Yok efendim CHP başka parti kuracakmış... Daha önce de söyledim: Yedek parti var mı? Var. Ama mutlak butlana karşı değil; kapatma davasına karşı. Mutlak butlanda mücadele alanı CHP’nin kendisidir. Biz burada delegenin vermediği bir yetkiyi almayız. Delegenin elimize verdiği bayrağı da kimseye bırakmayız.”