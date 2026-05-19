Kapıcılar Kralı filminde İbram karakterini canlandıran Soner Yağız, yıllar sonra ortaya çıkan görüntüleriyle yeniden gündeme geldi. 1976 yapımı filmde Kemal Sunal’ın hayat verdiği Seyit karakterinin oğlunu oynayan Yağız’ın son hali, Yeşilçam izleyicileri arasında nostalji yorumlarını beraberinde getirdi.
YEŞİLÇAM’IN UNUTULMAZ FİLMLERİ ARASINDA YER ALIYOR
Yönetmenliğini Zeki Ökten’in yaptığı, senaryosunu Umur Bugay’ın yazdığı Kapıcılar Kralı, yıllardır televizyon ekranlarında yayınlanmaya devam eden Yeşilçam yapımları arasında bulunuyor. Apartman hayatını ve komşuluk ilişkilerini mizahi bir dille anlatan film, özellikle Kemal Sunal’ın performansıyla Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında gösteriliyor.
'İBRAM' KARAKTERİ HAFIZALARDA YER ETMİŞTİ
Filmde Seyit’in oğlu İbram karakterine hayat veren Soner Yağız, kısa süre ekranda görünmesine rağmen izleyicinin unutmadığı isimlerden biri olmuştu. Özellikle Kemal Sunal ile birlikte yer aldığı sahneler, Kapıcılar Kralı denildiğinde akla gelen detaylar arasında gösteriliyor.
SON HALİ YILLAR SONRA YENİDEN GÜNDEM OLDU
Çocuk yaşta kamera karşısına geçen Soner Yağız’ın yıllar sonraki görüntüleri sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başladı. Paylaşımlar, Yeşilçam izleyicileri arasında nostalji dolu yorumları beraberinde getirirken, birçok kullanıcı değişimini görünce şaşkınlığını dile getirdi.
SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI
Paylaşılan son görüntüler, özellikle Yeşilçam hayranları arasında kısa sürede yayıldı. Bir dönemin çocuk oyuncularından biri olan Soner Yağız’ın yıllar sonraki hali, Kapıcılar Kralı filmini izleyerek büyüyen birçok kişiyi geçmişe götürdü.
Sosyal medyada birçok kullanıcı “Zaman ne kadar hızlı geçmiş”, “Bir neslin çocukluğu” ve “Yeşilçam asla eskimiyor” gibi yorumlar yaparken, Yağız’ın değişimi büyük ilgi gördü.
