'GENBU' adı verilen gemi, gelişmiş sensörler, yapay zeka destekli navigasyon sistemleri ve uzaktan izleme teknolojileriyle donatıldı. Sistem, geminin çevresini sürekli analiz ederek rota belirliyor, olası riskleri değerlendiriyor ve gerekli manevraları kendi başına gerçekleştirebiliyor.

Uzmanlara göre bu teknoloji, özellikle yoğun kıyı taşımacılığında önemli bir dönüşüm yaratabilir. Gemi, Japonya’daki büyük limanlar arasında düzenli yük taşımaya başladı ve gerçek ticari operasyonlarda kullanılmaya başlanan ilk Seviye 4 otonom konteyner gemisi olarak öne çıkıyor.

Projenin arkasındaki ekipler, bu sistemin yalnızca teknolojik bir yenilik olmadığını vurguluyor. Amaç; deniz kazalarını azaltmak, insan hatasından kaynaklanan riskleri minimuma indirmek ve giderek büyüyen mürettebat eksikliği sorununa çözüm bulmak.

Otonom gemiler, tamamen insansız çalışabilecek kapasiteye yaklaşsa da mevcut sistemde kara merkezlerinden sürekli takip ediliyor. Gerekli durumlarda operatörler sürece müdahale edebiliyor. Bu sayede hem güvenlik hem de kontrol mekanizması birlikte yürütülüyor.

Uzmanlar, bu gelişmenin denizcilik sektöründe yeni bir dönemin başlangıcı olabileceğini düşünüyor. Eğer sistem yaygınlaşırsa, gelecekte ticari gemilerin büyük bir kısmının benzer otonom teknolojilerle çalışması mümkün olabilir.