Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca “yasa dışı bahis”, “nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “kara para aklama” suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada, 200 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda Rasim Ozan Kütahyalı da sabah saatlerinde evinden gözaltına alındı.

ROK MASAK’A TAKILDI

MASAK elektronik para kuruluşları üzerinden yapılan para trafiğini izledi. İncelemelerde; Sipay, Fzpay, Paladyum, Elekse, Birleşim Ödeme ve Faturamatik olmak üzere 6 farklı ödeme kuruluşundan Kütahyalı’nın hesabına transferler belirlendi. 2022-2024 yılları arasında toplam 35 milyon 201 bin 344 TL giriş olduğu belirtildi. Kütahyalı’nın da aralarında bulunduğu 11 kişinin ‘kasa hesap’ olduğu değerlendiriliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, önceki akşam operasyonun detaylarına ilişkin bilgileri sosyal medyadan paylaştı.

BAKANA CEVAP YAZMIŞTI

Bakan Gürlek’in tweetini alıntılayan Rasim Ozan Kütahyalı da cevaben “Yasa dışı bahis çetelerinin tamamı bitecek” yazdı. Attığı tweettin üzerinden 24 saat bile geçmeden Kütahyalı aynı operasyondan gözaltına alındı. Bakan Gürlek açıklamasında operasyonun 3 bakanlığın koordinesinde 21 ilde 200 kişiye yönelik yapıldığını belirterek yasa dışı bahis çetelerine geçit verilmeyeceğini yazmıştı.

OPERASYONDAN DETAYLAR

- 3 banka yöneticisi, 8 polis ve 4 avukat gözaltında.

- Operasyon 21 şehirde eş zamanlı gerçekleştirildi.

- Operasyonlar ‘yasa dışı bahis’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘rüşvet’ ve ‘kara para aklama’ suçlarından yapıldı.

- 3 elektronik para ödeme kuruluşu, Adana’da 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyum atandı.

- 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu.

- 100 milyar lirayı aşan para trafiği tespit edildi.

Rezaletin her türlüsünü ekrana taşıdı

- ‘CHP’ye kayyum atanacak’ dedi asılsız iddiaları nedeniyle gözaltına alındı.

- Ekrandan Boşnaklara iğrenç ithamlarda bulundu, hapis cezasına çarptırıldı.

- Fatih Terim’e hakaret etti, para cezasına çarptırıldı.

- Murat Ongun’a hakaret etti, mahkemelik oldu.

- Meral Akşener’e hakaret etti tazminata mahkum edildi.

- Türkan Saylan’ı darbecilikle suçladı, büyük tepki çekti.