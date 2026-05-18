14 Mayıs sabahı Adana merkezli 21 ilde "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "kara para aklama" suçlarına yönelik operasyon kapsamında 161 kişi gözaltına alınırken, aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu çok sayıda isim tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Televizyon yorumcusu Kütahyalı hakkında hazırlanan MASAK raporunda hesabına 192 işlemde toplam 35 milyon TL para girişi olduğu ve 'üzerine kayıtlı kredi kartı ile şüpheli şirketlerin pos makineleri üzerinden 50 milyon TL'lik çekim yapıldığı tespit edildi.





KARA PARA YETMEDİ, ARABA HIRSIZI ÇIKTI



Onlar TV yayınında Rasim Ozan Kütahyalı'yı tutuklanmaya götüren sürecin detaylarını paylaşan gazeteci Murat Ağırel, Kütahyalı'nın üç yıl önce karıştığı bir skandalın detaylarını açıkladı.



Ağırel'in Gürcistan'tan Türkiye'ye getirilen lüks araca yönelik aktardığı detaylar şu şekilde:

"Rasim Ozan Kütahyalı'nın mal varlığı listesinin tamamınca haciz var.

Arabaların üzerinde birden çok haciz var. Yaptığı hiçbir işte para ödemiyor. Evinin mobilyalarını yaptırıyor ama para ödemiyor. İnsanlar buna karşı tazminat davalarını kazanıyorlar ama onun da parasını ödemiyor Rasim Ozan Kütahyalı.

Mal varlıklarında en çok haciz bulunduran kişi de alacaklı olarak eski eşi Nagehan Alçı. Çünkü en çok ona borçlanmış.

Araba çalmış, Türkiye'ye getirmiş, yakalanmış ama dosya kapatılmış.

3 yıl kadar önce şu anki eşi Pınar Ayaz ile Gürcistan'a gidiyorlar. Orada bir araba alım-satım işlemi yapıyorlar ve arabanın parasını giriş-çıkış işleminin ardından ödeyeceğini söylüyor Rasim Ozan Kütahyalı. Türkiye'ye geldikten sonra bir daha da Gürcistan'a giriş yapmıyor ve arabanın parasını da ödemiyor ve aracı da iade etmiyor.





POLİS KORUMASIYLA KAÇAK MERCEDES KULLANDI

Arabayı satan firma da arabanın peşine düşüyor. Arabayı arıyorlar Türkiye'de ve araştırmaları sonucunda Nagehan Alçı'ya ulaşıyorlar. Durumu anlatıyorlar ve "Böyle bir araba var mı?" diye soruyorlar. Nagehan Alçı da "Bahçede böyle bir araba var ama o mu bilmiyorum" yanıtını veriyor. Ardından bununla ilgili Tuna Arif Ağaoğlu bahçeye geliyor ve kontrol ediyor, gerçekten de Gürcistan'dan çalınan araç orada duruyor. Polisi arıyorlar hemen, polis gelip aracın başında bekliyor.

Bir bakıyorlar ki aracın üzerine yerleştirdikleri plakalar sahte ve araç Gürcistan'a kayıtlı. Buna 'change araç' diyorlar aslında. Gümrüksüz şekilde araç getirip şasi numarasını Türkiye'deki başka bir araca çeviriyorlar ve kanun dışı kullanıyorlar.

Rasim Ozan Kütahyalı'ya devlet tarafından tahsis edilmiş bir koruma olduğu için de, burada aracına sahte plaka yerleştirip rahatlıkla kullanabiliyor çünkü bütün denetimlerden kolaylıkla geçebiliyor. Üstelik bunu sadece bir Mercedes için yapmıyor. Aynı şekilde bir Jaguar marka araçta da aynı usulsüzlüğü yapıyor ve iki kaçak araba da şuanda kayıplara karışmış durumda. Bir arkadaşının garajına sakladığı düşünülüyor."





