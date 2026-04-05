Karabük'te yaşandığı iddia edilen olayda kendisini 'mesih' ilan eden 61 yaşındaki kişi mahalleyi ayağa kaldırdı.

Karabük'ün yerel haber sitelerinde yer alan habere göre Mehmet D., evinin dış cephesine "İsa Peygamber" ve "Mesih indi" ve "66" gibi ifadeler yazdı.

Yazıları gören mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler ev sahibinden yazıları silmesini istedi; kısa süre sonra söz konusu yazılar boya ile kapatıldı.

'BANA TEBLİĞ YAPILDI'

Kendisine "tebliğ yapıldığını" savunan Mehmet D., uzun süredir bu düşünceyi benimsediğini ifade etti.

Şahıs, olay sonrası neden böyle yazılar yazdığı sorusuna ise "Bu iş uzun iş. Bir yerde toplantı yaparak ister yerel, isterseniz dünya basınını toplayın; istediğiniz yere gelmeye açığım" şeklinde yanıt verdi.