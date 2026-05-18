Kısa aralıklarda Ordu ve Giresun'da yaklaşık 60 vatandaşın 'zehirlenme' belirtileri göstererek hastaneye başvurması, Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerini alarma geçirdi.

Yapılan ilk incelemelerde, semptom gösteren vakaların ortak özelliklerinin kısa süre öncesinde mısır unu ya da mısır ekmeği tüketmeleri olduğu belirlenirken, derinleştirilen soruşturmanın ardından Giresun'un Piraziz ilçesindeki bir değirmen mercek altına alındı.

MISIR EKMEĞİ VE MISIR UNU SATIŞI YASAKLANDI

Ordu'nun Ulubey ilçesindeki bir fırından 'mısır unu' ya da 'mısır ekmeği' satın alan 40'ın üzerinde vatandaş, mide bulantısı ve kusma şikayeti ile hastanelik oldu. Aynı gece benzer vakaların Giresun'un Bulancak ve Piraziz ilçelerinden de rapor edilmesinin ardından yapılan denetimde Piraziz ilçesinde faaliyet gösteren ve bölgeye toptan/perakende un sağlayan bir değirmen şüphelerin odak noktası haline geldi.

Soruşturmanın merkezinde yer alan değirmenin Piraziz, Bulancak, Giresun merkez ve Ordu ile çevre ilçelere mısır unu tedarik ettiği saptanırken, Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü vakaların ardından dikkat çeken bir karar aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kuruluştan yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar Giresun şehrinde mısır ekmeği, mısır unu ve 'mısır unu' bazlı tüm gıdaların satışı yasaklandı.

FIRINDA BÖCEK İLACI ŞÜPHESİ

Öte yandan, yaşanan hastalık vakalarına ilişkin ortaya atılan bir diğer iddiada ise Ordu'da vakaların yaşandığı fırında kısa süre önce ilaçlama yapıldığı ve haşarelere karşı kullanılan ilaçların ekmek hamurlarına sirayet etmesi nedeniyle zehirlenme vakalarının yaşandığı öne sürüldü.

Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin ortaklaşa yürüttükleri çalışmanın ardından kamuoyuna yeni bir duyuru yapması bekleniyor.