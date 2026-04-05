Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibinin gollerini 39'da Serginho ve 87'de Babicka atarken, Karadeniz ekibinin tek sayısını 70'te Ali Sowe kaydetti.
ALTIN DEĞERİNDE 3 PUAN
Sezon başından beri art arda aldığı kötü sonuçların ardından otoritelerin Süper Lig'den düşmeye aday gösterdiği Fatih Karagümrük, bu sezonki 5. galibiyetini alarak kümede kalma umutlarını diri tuttu.
Puanını 20'ye yükselten Fatih Karagümrük ile 20 puanla 16. sırada bulunan Kayserispor arasında yalnızca 3 puanlık fark kaldı.