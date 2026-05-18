Trendyol Süper Lig'e veda eden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Sırp teknik direktör Aleksandar Stanojevic'in sözleşmesinin yenilendiğini duyurdu. Kulübün X hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, teknik direktörümüz Aleksandar Stanojevic ile sözleşme yenileyerek 2026-2027 sezonunda şampiyonluk hedefi için önemli bir adım atmıştır. Yapılan anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını temenni eder, teknik ekibimize başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı. Sırp teknik adam yönetimindeki Fatih Karagümrük, 17 lig maçında 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

