Olay, 22 Temmuz 2025’te saat 08.00 sıralarında Esadiye köyünde meydana geldi. Muhammet Zeytin, aralarında miras anlaşmazlığı bulunan kardeşi Hızır Zeytin’in evinin önünde beklemeye başladı. Muhammet Zeytin, bir süre sonra evinden çıkan kardeşine, otomobiline bindiği sırada pompalı tüfekle 5 el ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Hızır Zeytin hayatını kaybetti, ağabeyi kaçtı.

ORMANDA TERMAL DRONLA YERİ TESPİT EDİLİP, YAKALANDI

Ormana kaçtığı saptanan şüpheliyi takibe alan jandarma ekipleri, Muhammet Zeytin’in yerini termal kameralı dronla tespit etti. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 2 asayiş komando timi ve 4 asayiş timi ile bölgeye operasyon yapıldı. Çevresi sarılan Zeytin, olaydan 16 saat sonra yakalandı. Jandarmadaki ifadesinde; kardeşinden alacağı olduğunu ve miras nedeniyle husumetli olduğunu söyleyip, cinayeti itiraf ettiği belirtilen Muhammet Zeytin, tutuklandı.

MİRASTAN DAHA FAZLA HİSSE TALEP ETMİŞ

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zeytin hakkında, 'Kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, baba A.Z.'nin 2022 yılında hayatını kaybetmesinin ardından aile içerisinde zaman zaman miras nedeniyle tartışmalar yaşanmaya başladığı, Muhammet Zeytin'in mirastan daha fazla hisse talep etmesi nedeniyle kardeşler arasında mal paylaşımının yapılamadığı belirtildi. Olaydan bir gece önce kendi aracını, bitişiğinde oturan kardeşinin evinin önüne, aracını çıkarmasını engelleyecek şekilde park eden Muhammet Zeytin'in, mirastan kalan parasını getirmeden aracını çekmeyeceğini söylediği, aracına binerek uzaklaşmak isteyen Hızır Zeytin'e peş peşe 5 el ateş ettiği kaydedildi.

KENDİNİ KORUMAK İÇİN ATEŞ AÇMIŞ

Gözaltına alındıktan sonra jandarmada susma hakkını kullanarak ifade vermeyen sanığın, savcılıkta verdiği ifadede; olay gününde yan yana park ettikleri aracı nedeniyle kardeşinin çıkamadığını, annesiyle birlikte açık olan penceresine gelerek çekmesini istediğini, bu arada kardeşinin ruhsatsız tabancayı kendisine doğrulttuğunu iddia eden Zeytin, aracına giden kardeşinin kendisini vuracağını düşünerek ateş etmeye başladığını söylediği öğrenildi.

‘PANİK VE REFLEKS SONUCU 5 EL ATEŞ ETTİM’

Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada da kendini korumak amacıyla hareket ettiğini ve öldürme amacıyla ateş etmediğini iddia eden tutuklu sanık, olayda kasıt olmadığını, kardeşini 2 defa evden uzaklaştırmaya çalıştığını iddia ederek, “Panik ve refleksle 5 el ateş ettim. Beraatimi talep ederim” dedi.

Ölen Hızır Zeytin’in eşi Ö.Z. ile oğlu İ.H.Z. şikayetlerinin devam ettiğini söylerken, aile avukatı da olay yeri inceleme raporu ve diğer tüm delillerin, sanığın olaydan bir gün önce yaptığı hazırlıkların kardeşini öldürmeyi planladığını gösterdiğini ve soğukkanlılıkla olayı gerçekleştirdiğini belirterek ‘Kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmasını talep etti. Muhammet Zeytin’in, eşi ve oğlunun gözü önünde kardeşini canavarca hisle öldürdüğünü söyleyen avukat, sanığın daha önce de kardeşi Hızır Zeytin'e bıçakla saldırdığını belirterek, bu suçtan da ayrıca cezalandırılmasını istedi.

AVUKATI ‘HAKSIZ TAHRİK’ İNDİRİMİ İSTEDİ

Sanık avukatı ise müvekkilinin kastının olmadığını öne sürüp, kardeşinin en son arabaya gittiğini gördüğünü, bu sırada da silahın ağzına mermi verildiği sesini duyduğunda endişelenip, kendinden geçtiğini ve kaç el ateş ettiğini fark etmediğini iddia ederek, ‘haksız tahrik’ indiriminden yararlanmasını ve beratını talep etti.

SAVCI: SANIK CİNAYETİ PLANLADI

Savcı esas hakkındaki mütalaasında, tutuklu sanık Muhammet Zeytin’in, kardeşi Hızır Zeytin'in kendisinden habersiz işe gitmesini engellemek için aracını gece vaktinde kardeşinin aracının önüne çapraz şekilde park ettiğini, kardeşinin aracını çekmesi için evine girme ihtimalini gözeterek evinin kapısını açık bıraktığını belirtti. Bu sırada tüfeğini dolduran ve kardeşinin evden çıkmasını bekleyen sanığın olayı tasarlayarak yaptığını kaydederek, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

CEZADA İNDİRİM UYGULANMADI

Suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği yer ve zaman, suç konusunun önem ve değeri, sanığın kastının yoğunluğu nazara alınarak, Muhammet Zeytin’i 'Kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, cezada indirim uygulamadı.