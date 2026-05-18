Yetkililere göre kaçakçılar, canlı karıncaları özel tüpler, test tüpleri ve hatta şırıngaların içine yerleştirerek ülke dışına çıkarmaya çalışıyor. Son operasyonlarda binlerce kraliçe karıncanın ele geçirildiği açıklandı.

BİR KARINCA YÜZLERCE DOLARA SATILIYOR

Uzmanlara göre özellikle kraliçe karıncalar büyük ilgi görüyor. Çünkü tek bir kraliçe, yıllar boyunca yaşayabilen dev koloniler oluşturabiliyor. Nadir türlerin bazı koleksiyon pazarlarında yüzlerce dolara alıcı bulduğu belirtiliyor.

Kenyalı bilim insanı Dino Martins, bu karıncaların bölgedeki ekosistem için kritik öneme sahip olduğunu belirterek türü 'karınca dünyasının kaplanları' olarak tanımladı. Uzmanlara göre karıncalar tohum yayılımı ve toprak dengesi açısından önemli rol oynuyor.

YENİ NESİL KAÇAKÇILIK ENDİŞESİ

Yetkililer, kaçakçılığın artık yalnızca fil dişi veya egzotik hayvanlarla sınırlı kalmadığını söylüyor. Böcekler, sürüngenler ve nadir bitkilerin de son dönemde yasa dışı ticaret ağlarının hedefi haline geldiği belirtiliyor.

Son aylarda yakalanan bazı şüphelilerin binlerce canlı karıncayı bavullar içinde taşımaya çalıştığı açıklandı. Kenya mahkemeleri ise artan vakalar nedeniyle daha ağır cezalar vermeye başladı.