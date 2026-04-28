Mersin Tarsus’ta, Öğretmenler Mahallesi 2907 Sokak’ta ilginç bir olay meydana geldi. Sokak üzerindeki bir emlakçı dükkanı önünde sohbet eden vatandaşlar, karşı binanın üst katlarından uçarak gelen tavuğun bir anda masaya inmesiyle neye uğradığını şaşırdı.

HIZLA YERLERİNDEN KALKTILAR

Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan olayda, tavuğun kanat çırparak masaya konduğu, o sırada çevrede oturanların ise hızla yerlerinden kalkarak uzaklaştığı görüldü. Kısa süreli paniğe neden olan tavuk, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında kaldı.