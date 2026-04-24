Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Kordonboyu Mahallesi Sahilyolu’nda, Pendik istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki motosiklet sürücülerinden biri şerit değiştirdiği sırada arkasından gelen diğer motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücülerden biri yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlatırken, çarpışma anının bir otobüsün araç kamerası tarafından kaydedildiği öğrenildi.