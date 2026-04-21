Türkiye’de antrikot, bonfile, kontrfile ve kuzu pirzola gibi lüks ürün grubunda talep durma noktasına geldi. Sektör temsilcileri, özellikle otel ve restoranların alımları büyük oranda durdurduğunu, perakende satışlarda ise kaybın yüzde 50’ye ulaştığını vurguluyor.

Dünya Gazetesi'nden Mehmet Gülel'in haberine göre 2023 depreminden bu yana en büyük durgunluğun yaşandığı piyasada karkas et fiyatlarına gelen yeni zamlar sektördeki çıkmazı derinleştiriyor.

"YÜZDE 30’A YAKIN BİR İŞ KAY­BI OLDU"

Eski İstanbul Peraken­deci Kasaplar Esnaf Oda­sı Başkanı Aydın Tüfekci, şu anda genel bir durgun­luğun yaşandığını belir­terek, “Özellikle özel ürün (lüks) antrikot, bonfile gi­bi tür ürünlerde durgun­luk biraz daha fazla hisse­diliyor. Bu yıl savaş başla­dıktan sonra genel olarak yüzde 30’a yakın bir iş kay­bı oldu. Ama özel ürün gru­bunda tüketim yüzde 50’ye yakın azaldı” dedi.

DANA KARKAS 20 LİRA ZAMLANDI

Kırmızı et fiyatlarına da değinen Tüfekçi, fiyatların az da olsa gerilediğini, an­cak geçen hafta dana kar­kasın kilogram fiyatına 20 lira zam yapıldığını aktardı. Kuzu karkas fiyatlarında da 30 lira artış yaşandığını bil­diren Tüfekçi, “Şu anda ku­zu karkasın kilogram fiyat­ları kıvırcık kuzunun 730 lira ile 740 lira civarında bulu­nuyor. Dana karkasın kilog­ramı ise 630 lira seviyesine yer alıyor” diye konuştu.

PERAKENDE SATIŞLARI DURMA NOKTASINA GELDİ

Piyasada normalde kara­borsa olan antrikot, bonfile, kontrfile, kuzu pirzola, ka­fes kuzu pirzola gibi ürün­lerin birikmeye başladığını ve ellerinde kaldığını ifade eden kasap Fatih Tavukçu, normal dönemde söz ko­nusu ürünleri restoranla­ra yok çekerek sattıklarına iletti.

Kırmızı ette bu lüks ürünlerin sınırlı sayıda çıktı­ğına dikkat çeken Tavukçu, hangi restoranın ödeme ko­şulları iyi ise ellerindeki ürü­nü o restorana ayırdıkları­nı kaydetti. “Şu an ise han­gi restoran isterse hemen yollamaya çalışıyoruz” di­yen Tavukçu, “Çünkü talep yok ve perakende satışla­rı da çok zayıf. Perakende­de Ramazan ayında iyi kö­tü bir iş olmuştu. Ancak şu an herkes alımlarını durdur­ma noktasına geldi. İkin­ci sebep ise savaş ortamı turizmi etkiledi ve bu yüz­den oteller ürün çekmiyor. Bu düşüşte otellerin ürün çekmemesi de çok bir bü­yük faktör olarak öne çıktı” açıklamasında bulundu.

"DURGUNLUK İLK KEZ BU KADAR ZİRVE YAPTI"

Nisan ayından bu yana birkaç kasap arkadaşın ri­casıyla antrikot ve bonfile gibi ürün grubundan alım yaptığını aktaran Tavukçu, difrizi doldurduğunu, ar­tık kendisinde de birikme­ye başladığı için alımı kes­tiğini söyledi. Piyasada herkesin birbirine ürün ver­meye çalıştığının bilgisini veren Tavukçu, “Daha önce piyasada böyle bir durgun­luğu 6 Şubat depremlerin­den sonra 2023 yılında ya­şamıştık ve insanlar alımı durdurmuştu. Yeme içme sektörü ve eğlence sektö­rünün o dönemde durma­sıyla 40 günlük bir süre gi­bi bunu yaşamıştık. Kimse dışarı çıkmadı. O zaman bu kadar olmasa da lüks grup­ta buna yakın bir durgunluk yaşandı. Ancak bu dönem­de ilk defa bu kadar zirve yaptı” ifadelerini kullandı.