ABD'nin 2020'de Donald Trump'ın ilk döneminde düzenlediği operasyonla öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'deki yakınları ile ilgili dikkat çekici gelişme yaşandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Süleymani'nin yeğeni Hamideh Soleimani Afshar ve kızının ülkedeki yasal oturum izinlerinin iptal edildiğini açıkladı. Rubio, Afshar ve kızının ABD'deki Green Card statülerinin iptal edildiği ve ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekipleri gözetiminde olduklarını bildirildi. NE OLMUŞTU? 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı yakınlarında gerçekleştirilen ABD hava saldırısında, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü'nün komutanı Kasım Süleymani ile birlikte Haşdi Şabi yöneticisi Ebu Mehdi el-Mühendis hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından İran, 8 Ocak 2020'de ABD'nin Irak'taki askeri üslerini balistik füzelerle hedef alarak karşılık vermişti.

