Olay, Derelitekke köyü yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Bölgede çalışma yapan Azdavay Orman İşletme Müdürlüğü personeli Mehmet Kızlan, bir ayının çeşmenin oluğuna girdiğini fark etti. DAKİKALARCA OLUKTA KALDI Sıcaktan bunaldığı düşünülen ayının, su dolu oluk içerisinde bir süre kaldığı görüldü. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken ayı, zaman zaman suyun içinde hareket ederek serinlemeye çalıştı. CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI İlginç anlar Mehmet Kızlan tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde ayının sakin tavırlarla olukta vakit geçirdiği yer aldı. DAHA SONRA ORMANLIK ALANA DÖNDÜ Bir süre serinleyen ayı, daha sonra bulunduğu yerden çıkarak yeniden ormanlık alana yöneldi ve gözden kayboldu. O anlar bölgede çalışan personel tarafından ilgiyle izlendi.

