Katar, Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçlerince uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahaleye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu müdahalenin Gazze’ye yönelik ablukanın devamı niteliğinde olduğu ve uluslararası hukuk ile seyrüsefer güvenliğini açık şekilde ihlal ettiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail’in Filistin halkına yönelik uygulamalarının yanı sıra insani yardım girişimlerine katılan aktivistleri hedef almasının Gazze’deki insani krizi daha da ağırlaştıracağı vurgulandı.

Uluslararası topluma çağrıda bulunan Katar, İsrail’e sınır kapılarını açması, yardım girişlerine yönelik kısıtlamaları kaldırması ve Filistin halkının korunması için gerekli adımları atması yönünde baskı yapılması gerektiğini belirtti.

Ayrıca açıklamada, filoya el konulmasının ardından gözaltına alınan aktivistlerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması gerektiği de ifade edildi.