30 ila 100 metre derinlikte uzanan Päijänne Tüneli, gölden alınan ham suyu doğrudan evlere taşımıyor. Önce arıtma tesislerine ulaştırılan su, burada içme suyu standartlarına getirildikten sonra depolara ve dağıtım şebekesine aktarılıyor. Sistem, Helsinki metropol bölgesi ile çevresindeki yerleşimlerde yaşayan 1 milyondan fazla kişiye temiz su sağlıyor.

DÜNYANIN EN UZUN KAYA TÜNELLERİNDEN BİRİ

1973 yılında yapımına başlanan Päijänne Tüneli, 1982 yılında tamamlandı. Yaklaşık 120 kilometre uzunluğundaki tünel, dünyanın en uzun kesintisiz kaya tünellerinden biri olarak gösteriliyor. Tünel boyunca su, büyük ölçüde doğal eğim sayesinde ilerliyor ve Helsinki bölgesindeki arıtma tesislerine ulaşıyor.

Uzmanlara göre tünelin yer altında inşa edilmesi, suyun dış etkenlerden daha iyi korunmasına yardımcı olurken bakım ve denetim çalışmaları da düzenli olarak sürdürülüyor. Olası bir arıza ise su temin zincirinin birçok aşamasını etkileyebileceği için sistem sürekli izleniyor.

MUSLUKTAN AKMADAN ÖNCE ARITILIYOR

Päijänne Gölü'nden alınan su "ham su" olarak adlandırılıyor. Yani gölden çıktığında henüz içilmeye uygun olmayan su, Helsinki'deki Pitkäkoski ve Vanhakaupunki arıtma tesislerinde çok aşamalı işlemlerden geçirilerek güvenli içme suyuna dönüştürülüyor. Ardından yaklaşık 3 bin kilometrelik dağıtım şebekesi aracılığıyla konutlara, iş yerlerine ve kamu binalarına ulaştırılıyor.

Uzmanlar, bu sistemin yalnızca uzun bir tünelden ibaret olmadığını; suyun toplanması, taşınması, arıtılması, depolanması ve dağıtılması gibi birbirine bağlı aşamalardan oluşan kapsamlı bir altyapının parçası olduğunu vurguluyor. Bu sayede Helsinki, dünyanın en kaliteli musluk sularından birine sahip şehirler arasında gösteriliyor.