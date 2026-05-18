Yeni bir yerleşim bölgesinin inşaat çalışmaları öncesinde yürütülen arkeolojik kazılarda, kayaya oyulmuş yaklaşık 50 metre uzunluğunda devasa bir tünel gün yüzüne çıkarıldı.

Ynetnews’un haberine göre, yüzeyden merdivenlerle inilen bir açıklıkla ulaşılan tünel, yaklaşık 5 metre yükseklik ve 3 metre genişliğe sahip. İçerisi yüzlerce yıllık toprak tabakalarıyla dolu olan yapının, son derece titiz bir taş işçiliğiyle inşa edildiği belirtildi. Arkeologlar, tünelin inşasının yüksek düzeyde planlama, kaynak ve fiziksel çaba gerektirdiğini vurguladı.

KULLANIM AMACINI BİLEN YOK

Tünelin ne amaçla yapıldığına dair kesin bir bulguya henüz ulaşılamadı. Başlangıçta bir su kaynağına erişim için yapıldığı düşünülse de, duvarlarda su yalıtımı sağlayan sıvanın bulunmaması ve bölgedeki jeolojik yapıda su tabakasına rastlanmaması nedeniyle bu ihtimal elendi.

Ölçeğinin büyüklüğü ve çevrede benzer bir yapılaşmanın olmaması sebebiyle bu teori düşük ihtimal olarak değerlendiriliyor. Mevcut en güçlü tahmin, tünelin yapı taşı veya kireç üretimine uygun tebeşir tabakasına ulaşmak için açılmış olmasıdır. Tavandaki havalandırma şaftı ve zemindeki taş kalıntıları bu görüşü destekliyor.

Yapının tamamlanmamış olabileceği, bu nedenle asıl işlevinin tam olarak anlaşılamadığı da ihtimaller arasında yer alıyor.

SOMUT BİR KANIT BULUNAMADI

Tünelin inşa edildiği döneme dair somut bir arkeolojik kanıt bulunamadığı için yaşı gizemini koruyor. Ancak yapı; Demir Çağı’na ait bir kamu binası ile Demir Çağı'ndan İslam dönemine kadar yerleşim gören Tel Ramat Rachel antik sahasına sadece birkaç yüz metre uzaklıkta bulunuyor.