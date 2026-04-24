Ayaş’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 106. yılında düzenlenen programlarla coşkuyla kutlandı. Ancak kutlamalara belediye basın sorumlusunun alınmadığı iddiası, etkinliklerin ardından tartışma yarattı.

“BASIN SORUMLUSUNA TÖREN YASAĞI” İDDİASI

Ayaş Kaymakamlığı’nın Emniyet Müdürlüğü’ne verdiği talimat doğrultusunda belediye basın sorumlusunun tören alanına alınmadığı öne sürüldü. Bu durum nedeniyle fotoğraf ve video çekimlerinde kısıtlama yaşandığı öne sürüldü.

Ayaş Belediyesi açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Çocuklarımızın birbirinden güzel 23 Nisan gösterilerini sizlerle paylaşamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Sınırlı sayıda fotoğraf paylaşabildiğimiz için öncelikle bayramın hediye edildiği çocuklarımızdan ve velilerden özür diliyoruz.”

KAYMAKAMDAN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMA

Tartışmaların ardından Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül’ün yaptığı açıklama sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Tepkilerin ardından silinen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Aziz ve Muhterem Ayaşlı Hemşehrilerim Ayaş Belediyesi'nin resmi hesaplarından ve bunun üzerine bazı basın organlarından paylaşılan "Kaymakam talimatıyla belediye basın sorumlusu tören alanına alınmamıştır" haberiyle ilgili zorunlu açıklama Bir kere ben bu asılsız haberin neresini düzelteceğimi bilmiyorum. Belediye görevlileri tören alanında gayet özgür bir şekilde fotoğraf ve video çekimi yapmışlardır. Bu durum, zaten kendi paylaşımlarından da anlaşılmaktadır. Madem ben kamu gücünü kullanıp engellemişim de o kadar fotoğrafı kim çekmiştir uzaylılar mı Ancak, mesele kamu gücünü kullanmaksa, ülke gündeminden takip ettiğimiz kadarıyla, kamu gücünü kullanıp ahaliye ve kendilerinden olmayanlara zulüm etmek, Şehrin Emini mevkiinde olması gerekirken gayri ahlaki işlerde ve fuhşiyatta bulunmak, bilumum yolsuzluk, iş insanlarından haraç istemek vermezlerse zabıta gönderip eşkiya gibi dükkan mühürletmek bazı çevrelerin çok iyi bildikleri işlerdir. Ellerindeki kamu gücüyle huzursuzluk çıkaran da bunların ta kendileridir. Hz Peygamerimizin mujdesine nail olmuş Atamız Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesine edepsizlikle girip sandukasını tekmelemek de ruh kökü dışarda olanların tiynet ve cibilliyetinde vardır. Karanlık çevrelerin şahsıma saldırması da elhamdulillah doğru yolda olduğumun göstergesidir. Aksi halde Allahım ben ne günah ettim de bunlar bana muhabbet besliyor diye üzülürdüm. Yüce Allah'ın rahmet ve selameti üzerinize olsun.”

'YA HADDİNİ AŞMAYACAKSIN YA DA ARKASINDA DURACAKSIN!'

Açıklamaya CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan sosyal medya platformu X üzerinden tepki gösterdi. Akdoğan, “Devletin kaymakamına bakar mısınız? Önce haddini aşmış, metnin başında ve sonunda geri olan zekasına dinimizi alet etmiş ve sonunda korkmuş bu metni kaldırmış. Çap bu. Kaymakam efendi, Bunları hangi kompleksle yaptığını da biliyorum. Ya haddini aşmayacaksın ya da söylediğinin arkasında duracaksın” ifadelerini kullandı.