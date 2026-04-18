İktidar, muhalefet ve sendikaların bu yöndeki taleplerine duyarsız kaldı. Okullarda güvenliğe bütçe yok ama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in ‘STK’ dediği tarikat, cemaat, vakıf ve derneklere MEB’den milyarlar aktarılıyor.

2023 yılında “Kar amacı gütmeyen kuruluşlar’’ adı altında bu yapılara 3 milyar 612 milyon TL aktarıldı. 2024’te 5 milyar 895 milyon lira, 2025’te ise 7 milyar lira oldu. Bu yıl 7.5 milyar, 2027’de 7.9 milyar daha ödenecek. 5 yıl içinde toplam 31 milyar 988 milyon TL aktarılmış olacak. Bu paranın üçte biri ile Türkiye’deki tüm okullara X-Ray cihazı konulup, güvenlikçi de görevlendirilebiliyor.