

Edirne’nin İpsala ilçesinde bir sokak kedisinin vurularak öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. İpsala 2. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Kadri Güler’in “bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme” suçunu işlediğine hükmederek 5 ay hapis cezası verdi. Ancak mahkeme, sanığın sabıkasız oluşunu gerekçe göstererek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verdi. Cumhuriyet Savcılığı, beraat kararına karşı istinaf başvurusu yaptı.

KAMERA KAYITLARI VE KRİMİNAL RAPORLAR DOSYAYA GİRDİ

Dosyaya göre olay, 23 Ağustos 2025’te İpsala’nın Köprü Mahallesi’nde meydana geldi. Kedilere uzun süredir baktığını belirten Hüseyin Bülbül, komşusu Kadri Güler’in bahçesine giren kedisinin kısa süre sonra can çekişerek yere düştüğünü ve ertesi sabah çöp konteynerinde ölü bulunduğunu söyledi. Soruşturma kapsamında sanığa ait iki av tüfeğine el konuldu. İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı’nın raporunda tüfeklerin çalışır durumda olduğu belirtilirken, sanığın sol el svabında atış artığı tespit edildi. Veteriner raporlarında ise ölen kedinin vücudunda saçma izlerine rastlandığı kaydedildi. Mahkeme ayrıca kamera görüntülerinde, sanığın evinin önünde bir kedinin can çekiştiğinin görüldüğünü belirtti.

MAHKEME: “SAVUNMA HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI”

Sanık Kadri Güler, suçlamaları reddederek son olarak olaydan yaklaşık bir ay önce kuş kovalamak amacıyla ateş ettiğini savundu. Ancak mahkeme, sanığın elindeki atış artıklarına dikkat çekerek bu savunmanın “hayatın olağan akışına uygun düşmediği” değerlendirmesinde bulundu. Kararda, sanığın sokak kedisini ateş ederek öldürdüğünün “sabit olduğu” belirtilirken, ceza alt sınırdan verilerek önce 6 ay hapis cezasına hükmedildi, ardından iyi hal indirimi uygulanarak ceza 5 aya düşürüldü.

İKİNCİ KEDİ İÇİN BERAAT KARARI

İddianamede yer alan ikinci kedinin yaralanmasına ilişkin suçlamada ise mahkeme farklı bir sonuca vardı. Dosyada yaralı kediye ilişkin yeterli tedavi evrakı bulunmadığı, kamera görüntülerinde de yaralama anına ilişkin net bir tespit yapılamadığı ifade edildi. Mahkeme, “şüpheden sanık yararlanır” ilkesi gereği sanığın “bir ev hayvanına işkence etme” suçundan beraatine karar verdi.

SAVCILIK İSTİNAFA BAŞVURDU

İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı ise beraat kararının hukuka aykırı olduğunu savunarak dosyayı Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı. Savcılık başvurusunda, tanık beyanları, kamera kayıtları ve kriminal raporların birlikte değerlendirildiğinde ikinci kedinin de sanık tarafından vurulduğuna dair yeterli delil bulunduğu öne sürüldü.

İstinaf mahkemesinin önümüzdeki süreçte dosya hakkında karar vermesi bekleniyor.