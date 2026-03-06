Sağlıklı yaşamın temel taşı olan su tüketiminin yanına eklenebilecek en faydalı alternatifler ortaya çıktı. Beslenme uzmanları ve araştırmacıların verilerine göre hazırlanan listede, içeceklerin kronik hastalıklardan korunma, hücre yenilenmesi ve sindirim sistemi üzerindeki etkileri baz alındı.

ZİRVEYE YEŞİL ÇAY YERLEŞTİ

Araştırma sonuçlarına göre, sudan sonra vücuda en yüksek faydayı sağlayan içecek yeşil çay oldu. İçeriğindeki yoğun polifenoller ve doğal antioksidanlar sayesinde hücreleri toksinlere karşı koruyan yeşil çayın, yaşlanma etkilerini yavaşlattığı kaydedildi. Kan damarlarını gevşeterek kalp krizi ve felç riskini azalttığı belirtilen bu içeceğin, aynı zamanda diş ve kemik yapısını güçlendiren florür ile flavonoidler açısından da zengin olduğu vurgulandı.

DİĞER ALTERNATİFLER DE ORTAYA ÇIKTI

Listenin devamında yer alan nane çayı, antispazmodik etkisiyle kas ağrılarını dindirmede ve sindirim sürecini hızlandırmada etkili bir seçenek olarak sunuldu. Ölçülü tüketildiğinde siyah kahvenin ise bilişsel fonksiyonları destekleyerek bunamaya karşı koruyucu bir kalkan oluşturduğu ifade edildi.

Hayvansal ve bitkisel sütler de listede önemli bir yer tutuyor:

Yağsız süt: Kalsiyum ve D vitamini içeriğiyle kemik sağlığını desteklerken, kan şekerini dengelemeye yardımcı oluyor.

Soya ve badem sütü: Protein ve lif açısından zengin olan bu içecekler, kötü kolesterolü düşürme özellikleri nedeniyle kalp dostu alternatifler arasında gösteriliyor.

Kefir: Probiyotik yapısı sayesinde bağırsak florasını düzenleyerek bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

ŞEKER TUZAĞINA KARŞI UYARI YAPILDI

Sağlıklı alternatiflerin yanı sıra, "sağlıklı" adı altında pazarlanan ancak vücuda zarar verebilecek içecekler konusunda da uyarılar yer aldı. Kafelerde servis edilen yüksek kalorili ve aromalı kahve içecekleri, enerji içecekleri, diyet olsa dahi asitli içecekler ve paketlenmiş meyve sularının yüksek şeker ve koruyucu madde içermesi nedeniyle sağlığı tehdit ettiği belirtildi.

Uzmanlar, taze sıkılmış portakal veya limon sularının C vitamini deposu olduğunu ancak bunların da ev yapımı ve katkısız olması gerektiğinin altını çizdi.