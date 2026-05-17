TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş önceki gün Bursa’da katıldığı basına kapalı sivil toplum buluşması etkinliğinde terör örgütüyle yürütülen süreç konusunda önemli itiraflarda bulundu.

Meclis’te kurulan komisyonun üstüne düşeni yaptığını belirten Kurtulmuş, toplantıda şu mesajları verdi:

“Siyaset olarak üzerimize düşeni yerine getirdik. Bundan sonra da yerine getireceğiz. Eğer terör örgütü şimdiye kadar beklendiği gibi üzerine düşen sorumlulukları eksiksiz yerine getirse ve ellerindeki silahları tamamen bırakmış olsaydı zaten bu mesele şimdiye kadar çoktan geride kalacak, çoktan hallolacaktı. Ancak TBMM bu konuda hem elinde silah olanlara ‘silahlarınızı bırakın’ çağrısını yapıyor hem de Türkiye’de yeni bir dönemin kapılarının açılabilmesi için siyasetin TBMM çatısı altında aktif bir şekilde iş yapmasını da bir önemli ödev olarak görüyor."

‘İSTİHBARAT ÇALIŞIYOR’

Kazakistan dönüşü uçakta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “Süreç kendi doğal güçlükleriyle beraber, zorluklara rağmen ilerledi. ‘Terörsüz Türkiye’ hedefine, bütün engelleri aşarak mutlaka ulaşacağız. Silah bırakmanın ivmelenmesi için istihbarat teşkilatımız çalışıyor” dedi.