"Mutlak butlan" kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde hareketli anlar yaşanırken Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden peş peşe açıklamalar geliyor.

Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden olduğu belirtilen CHP 24. Dönem Milletvekili Müslim Sarı, açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun "yol haritasını" anlatan Sarı, bayram sonrasında Parti Meclisi'nin (PM) toplanmasının planlandığını belirterek, Kılıçdaroğlu'nun da toplantı öncesinde genel merkeze geleceğini söyledi.

Sarı, şunları söyledi:

"Bu gereklilik çerçevesinde önümüzdeki süreçte partinin yetkili organları toplanacak, bir yol haritası belirleyecek ve bu yol haritasına göre de hızlı bir şekilde ilerlenecek.

Parti Meclisinin toplanması birinci önceliğimiz. Parti Meclisini bayram sonunda toplama planımız var. Bununla ilgili bir değerlendirme yapıldı.

Sayın Genel Başkan da bayramdan sonra genel merkeze gelecektir. Bu süreci de şimdilik genel merkeze gelmeden kendi ofisinde takip edecek, kendi ofisinde yönetecek."