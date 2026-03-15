Kenan Doğulu'nun İstanbul konserinden renkli anlar yaşandı. Konser sırasında sahneye çıkan Manifest üyeleri, Kenan Doğulu ile birlikte sanatçının sevilen şarkılarından “Çakkıdı”yı seslendirdi. Sahnedeki enerji ve dans performansları izleyicilerden büyük alkış aldı.

BEREN SAAT, KENAN'I SAHNE ARKASINDAN İZLEDİ

Öte yandan gecede dikkat çeken bir diğer detay ise ünlü oyuncu Beren Saat oldu. Saat’in konseri sahne arkasına yakın bir noktadan, kulis tarafında izlediği görüldü. Ünlü oyuncunun eşini köşeden izlediği anlar da sosyal medyada konuşuldu.

MANİFEST'E YORUM YAĞDI

Manifest ve Kenan Doğulu’nun sahnedeki buluşması kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, hayranlardan çok sayıda yorum geldi.

Kullanıcıların bazı yorumları şöyle oldu:

“Çok güzeller ya.”

“Uzun bir süredir yoktular, baya geliştirmişler.”

“Konserler geri gelsin.”

“Her şey bir yana dans şovları iyi.”

“Sesleri biraz daha gelişmeli.”

Sahnedeki performanslarıyla dikkat çeken Manifest grubunun özellikle dans şovları izleyiciler tarafından beğenilirken, sosyal medyada grup hakkında farklı görüşler de dile getirildi.