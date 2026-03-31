"Suç örgütü" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklanan Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, ara kararla tahliye edildi.
Tutukluluğunun incelendiği duruşmada mahkeme Tekdağ'ın sağlık gerekçesiyle "ev hapsi" şeklinde tahliyesine karar verdi.
Mehmet Kenan Tekdağ, yaklaşık altı aydır tutukluydu.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında eski Bilgi Üniversitesi Rektörü Remzi Sanver ve Tekdağ’ın da bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı.
Şüpheliler, "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.
İlk olarak ev hapsi kararı verilen Tekdağ, daha sonra Ekim 2025'te çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.