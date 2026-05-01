ABD ve İsrail’in, İran’a karşı başlattığı savaşın ardından geçen 2 ayda brent petrol fiyatları yüzde 58 artarken, doğalgaz ithal etmek de aynı sürede yüzde 51 pahalılaştı. Akaryakıt fiyatları artarken, elektrik ve doğalgaz faturaları zamlanırken, enerjide ‘kendi kendimize yetme’ hedefi suya düştü. Vatandaşlar, savaş nedeniyle enerjide kırılganlıkların arttığı dönemde iktidara ‘Hani petrol ve doğalgaz üretimi katlanacaktı, ithalat azalacaktı’ diye soruyor.

Brent petrolün varil fiyatının 120 doları aştıktan sonra 115 dolar seviyelerinde dengelenmesi, enflasyondan cari açığa kadar birçok alanda sorun yaratıyor. Bu krizin ortasında resmi veriye göre şubat ayında petrol üretimi yıllık bazda yalnızca yüzde 2.8 artarken, ham petrol ithalatı yüzde 14 yükseldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Temmuz 2023’te “Gabar’da bu sene inşallah günlük 100 bin varillik üretime çıkacağız. Hedef, 2024’te 200 bin varile çıkmak” demişti.

AVUSTRALYA’DAN GAZ

Aynı Bakan, bu yıl yaptığı açıklamada ise Gabar’da günlük petrol üretiminin 81 bin varilde kaldığını itiraf ederken, bu yılki hedefin 100 bin varile ulaşmak olduğunu söyledi. Bir başka ifadeyle, 2023’te konulan 100 bin varillik üretim hedefine hâlâ ulaşılamadı. Doğalgazda da benzer bir tablo var. Şubat ayında Türkiye’nin doğalgaz tüketiminde, yerli üretimin payı yüzde 4.5 oldu. Doğalgaz üretimi şubatta yüzde 16 artarken, Türkiye’nin doğalgazda ithalat yaptığı ülkeler listesine Avustralya, Angola ve Ekvator Ginesi de eklendi. Bu yılın ilk 2 ayında Türkiye’nin doğalgaz ithalatı ise yüzde 0.4 azalarak yerinde saydı.

Kampüste petrol bulduk

Diyarbakır’daki Dicle Üniversitesi yerleşkesinde yapılan sismik incelemeler sonucunda bölgede petrol rezervine ulaşıldı. Plan kapsamında açılması öngörülen 6 kuyudan çıkarılacak petrolün gelirinin yüzde 3’lük kısmı üniversiteye aktarılacak. Üniversite ile SANKO Holding’e bağlı PETAR AŞ arasındaki anlaşma kapsamında sondaj kuyularının açılacağı alanın 10 yıllığına kiralanması talep ediliyor.

Refah değil fiyatlar arttı

AKP Grup Başkanvekili Muhammed Akbaşoğlu ‘’Gabar’da petrol, Karadeniz’de doğalgaz, emeklilerimiz başta olmak üzere toplumun refah seviyesini artıracak’’ demişti. Ancak aksi oldu, refah gelmedi. 50 litrelik benzinli aracın deposu ocak ayında 2 bin 653 liraya doluyordu. 4 ayda depoyu doldurmanın maliyeti 535 lira artarak 3 bin 188 liraya ulaştı. Aynı dönemde motorinli aracın deposunu doldurmanın maliyeti 860 lira arttı. 50 litrelik aracın deposu ocakta 2 bin 723 liraya, nisanda da 3 bin 583 liraya doluyor.