Bilim insanları, üretim sürecinde fırın gerektirmeyen ve bakteriler sayesinde kendi kendine oluşabilen yeni nesil tuğlalar geliştirdi. Bu malzemelerin en dikkat çekici özelliği, oluşurken karbon emmesi ve zamanla çatlakları kendiliğinden onarabilmesi.

Araştırmalara göre bu tuğlalar, kum ve özel bir besin çözeltisi içerisine eklenen bakteriler sayesinde şekilleniyor. Mikroorganizmalar, ortamdaki maddeleri kullanarak kalsiyum karbonat üretiyor ve bu sayede malzeme zamanla katılaşarak tuğla formunu alıyor.

FIRINSIZ ÜRETİM VE DÜŞÜK KARBON ETKİSİ

Geleneksel tuğla üretiminde yüksek sıcaklıklarda fırınlama süreci büyük enerji tüketimine ve karbon salımına neden olurken, bu yeni yöntem tamamen biyolojik bir süreçle gerçekleşiyor. Bu da üretimi çok daha düşük karbonlu hale getiriyor.

KENDİ KENDİNİ ONARIYOR

En dikkat çeken özelliklerden biri ise malzemenin zamanla kendini yenileyebilmesi. Yapı içinde yaşayan bakteriler, oluşan küçük çatlaklara tepki vererek yeniden kalsiyum karbonat üretiyor ve hasarlı bölgeleri kapatabiliyor.

Uzmanlar, bu teknolojinin gelecekte inşaat sektöründe önemli bir alternatif olabileceğini, özellikle karbon salımını azaltma hedeflerinde kritik rol oynayabileceğini belirtiyor. Ancak teknolojinin henüz yaygın kullanım aşamasında olmadığı, laboratuvar ve pilot çalışmalarla test edildiği vurgulanıyor.