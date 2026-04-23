Isparta’nın incisi Eğirdir Gölü, son günlerde ziyaretçilerine doğanın sunduğu eşsiz bir sürprizle ev sahipliği yapıyor. Kıyı dinamiklerinin ve dalga hareketlerinin bir mucizesi olarak ortaya çıkan doğal sediment yolu, adaya uzanan sahilde adeta gölün kalbine doğru bir köprü kuruyor.

DOĞANIN İNŞA ETTİĞİ YOL

Eğirdir’in karakteristik coğrafyası, kumluk, kayalık ve taşlık alanlarıyla her mevsim farklı bir görsel şölen sunar. Ancak bugünlerde "Ada" bölgesinde şekillenen yapı, alışılmışın dışında bir manzara vadediyor. Dalga hareketlerinin göl tabanındaki kumları kıyıya doğru sabırla taşımasıyla oluşan yaklaşık 1,5 kilometrelik yükselti seti, gölün sığ suları üzerinde doğal bir yürüyüş yolu meydana getirmiş durumda.

Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Vedat Yeğen, bu oluşumun bilimsel arka planını şu sözlerle açıklıyor:

"Ada bölgesi ağırlıklı olarak kumluk bir yapıya sahip. Burada oluşan yükselti seti, dalga hareketleriyle gölde bulunan kumların kıyıya doğru taşınması sonucunda meydana geldi."

DOĞA SEVERLER İÇİN YENİ ROTA

Kara yoluyla adaya ulaşım her zamanki gibi devam etse de, bu yeni "doğal rota" ziyaretçilere alternatif ve büyüleyici bir deneyim sunuyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde ışığın göl yüzeyindeki oyunuyla birleşen bu hat, su kuşlarının eşlik ettiği bir görsel şölene dönüşüyor. Yerli ve yabancı turistler, diz boyunu geçmeyen sığ sularda yürüyüş yapmanın ve bu anları fotoğraflayarak ölümsüzleştirmenin tadını çıkarıyor.

GEÇİCİ BİR DOĞAL GÜZELLİK MANZARASI

Bu büyüleyici yolun bir özelliği de "misafir" olması. Doğanın dengesi değiştikçe bu yolun akıbeti de değişebilir. Mühendis Vedat Yeğen, bu oluşumun kalıcı olmayabileceği konusunda önemli bir uyarıda bulunuyor: Göl seviyesindeki olası bir yükselme, bu yolu tekrar suyun derinliklerine saklayabilir. Yeğen'in de belirttiği gibi: "En azından şimdilik keyfini çıkarmak gerekiyor, çünkü ilerleyen süreçte göl sularının yükselmesiyle bu yol kaybolabilir."