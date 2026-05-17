Peygamber torunu olduğunu iddia eden ve sosyal medyada 'Hurafe Reis' olarak bilinen Muhammed Mardini isimli şahsın beyni yine belden aşağı çalıştı.

Cennette her kişiye 70 bin odalı villa verileceğini ve her odanın içinde de 70 bin çadır olacağı iddiasında bulunan Mardini, çadırlardan her birinde de birer huri olacağını söyledi. Mardini, "Bu hesaba göre, cennette her bir mümine 4 milyar 900 milyon huri düşüyor" ifadelerini kullandı.

Mardini bu ifadeleri kullanırken, yanında bulunan sözde müritleri de gülerek destek çıktı.

'HZ MUHAMMED 15 TEMMUZ'DA İSTANBUL'DAYDI' DEMİŞTİ

Hurafeleriyle gündeme gelen şahıs daha önce de 15 Temmuz'daki darbe girişimi gecesinde de Hz. Muhammed'in İstanbul'da olduğunu iddia etmişti.