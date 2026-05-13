Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne bağlı Ezine Meslek Yüksekokulu’nda 15 yıl hademelik yapan Serdal Güçtekin, okulun bilgi sistemine sızmıştı.

Okulda öğrenci kaydı ve diploma oluşturup memur olan Güçtekin ile dönemin fakülte sekreteri Sedat Arıcan tutuklanmıştı. Yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Güçtekin ile Arıcan’ın, 7 Mayıs’ta verdikleri ek ifadelerin ardından serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

ZARARI KARŞILADILAR

İki ismin oluşan kamu zararını karşılaması üzerine adli kontrol şartıyla tahliye olduğu öğrenildi.

Sahte diploma soruşturmasının merkezindeki işlemlerin gerçekleştiği dönemde Ezine Meslek Yüksekokulu Müdürü Cüneyt Erenoğlu’ydu.

Şu anda ÇOMÜ’de Rektör olan Cüneyt Erenoğlu hakkında herhangi bir işlem yapılmaması dikkat çekti.

Erenoğlu’nun, soruşturma kapsamında tutuklanan eski hademe Serdal Güçtekin’e geçmişte “Başarılarından dolayı teşekkür belgesi” verdiğinin ortaya çıkması kamuoyunda tartışma yaratırken, rektörün ifadesinin dahi alınmamış olması soruşturmanın kapsamına ilişkin soru işaretlerini artırdı.