Tokat’ın Zile ilçesine bağlı Evren köyünde yaşayan Süleyman Gülsün’e yaklaşık 10 gün önce kene tutundu. Bir süre sonra fenalaşan Gülsün, yakınları tarafından ilk olarak Tokat’ta hastaneye götürüldü. Durumunun ağırlaşması üzerine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Gülsün, KKKA şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alındı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Gülsün’ün cenazesinin, memleketi olan Tokat’ın Zile ilçesi Evren köyünde defnedileceği öğrenildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.